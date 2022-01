Formule 1

Formule 1 : La déclaration choc de Russell sur la succession de Bottas à Mercedes !

Publié le 2 janvier 2022 à 13h35 par La rédaction

Cette année, George Russell prendra place derrière le volant de la seconde monoplace de Mercedes, en succédant à Valtteri Bottas. Néanmoins, le Britannique estime qu'il aurait pu venir plus tôt au sein de l'écurie allemande.

Après cinq saisons chez Mercedes, Valtteri Bottas pilotera pour Alfa Romeo en 2022. Le Finlandais n'a pas été conservé par Toto Wolff, puisque le directeur de l'écurie allemande a souhaité lancer son protégé George Russell dans le grand bain. Depuis ses débuts chez les professionnels, le pilote de 23 ans est en effet destiné à courir pour Mercedes. Après trois années passées chez Williams, c'est désormais chose faite pour George Russell. Toutefois, ce dernier pourrait bien avoir trouvé le temps long.

« En 2021, j’étais plus que prêt à être pilote Mercedes »