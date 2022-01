Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr livre les secrets de sa réussite chez Ferrari !

Publié le 1 janvier 2022 à 21h35 par La rédaction

En 2021, Carlos Sainz Jr s'est engagé avec Ferrari. Et pour une première saison, l'Espagnol s'en est plutôt bien sorti. Le pilote de 27 ans a donc livré les secrets de sa réussite avant d'entamer la saison 2022.

Après deux saisons de bons et loyaux services du côté de McLaren, Carlos Sainz Jr s’est engagé avec Ferrari, réalisant ainsi l’un de ses rêves d’enfant. En revanche, le pilote de 27 ans a dû s’adapter à une nouvelle équipe et un nouveau coéquipier, Charles Leclerc. À l’issue de la saison 2021, le bilan semble plutôt positif pour Carlos Sainz Jr. L’Espagnol a terminé à la cinquième position du classement général, devant le Monégasque et juste derrière les Red Bull et les Mercedes. Malgré la pression, Carlos Sainz Jr a tout de même su tirer son épingle du jeu. Et il a livré ses secrets qui lui ont permis de réussir sa première saison chez Ferrari.

« Il m’a été assez facile aussi de me rappeler que je réalise un rêve, que je pilote pour la meilleure équipe de F1 et l’équipe la plus historique de la F1 »