Formule 1

Formule 1 : Cette énorme sortie de Red Bull sur le sacre de Max Verstappen !

Publié le 31 décembre 2021 à 22h35 par H.G.

Alors que la saison de Formule 1 s’est terminée en apothéose pour Red Bull, Christian Horner ne cache pas sa satisfaction après une année de folie.

Cette fin de saison 2021 a été la meilleure publicité possible pour la Formule 1. En effet, le titre s’est joué dans le 58e et ultime tour du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Max Verstappen a ainsi remporté son premier championnat du monde, empêchant Lewis Hamilton de remporter son huitième. Cela a marqué la fin d’une saison riche en rebondissements dans cette course au titre folle entre le Néerlandais de Red Bull et le Britannique de Mercedes. Et quelques semaines plus tard, Christian Horner est revenu sur cette saison complètement folle en confiant toute sa joie d’avoir vu Max Verstappen et son équipe s’imposer à l’issue d’un tel scénario.

« Je ne pense pas que même un scénariste hollywoodien aurait pu trouver les tenants et aboutissants »