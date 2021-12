Formule 1

Formule 1 : Cet énorme hommage rendu à Max Verstappen !

Publié le 30 décembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Sacré champion du monde en 2021, Max Verstappen reçoit de nombreux hommages depuis qu'il a obtenu son premier titre. Et Mark Webber n'a pas échappé à la règle.

Lors de la saison 2021, Max Verstappen a livré une grande bataille avec Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes se sont battus jusqu’à la dernière course. Le suspens était à son comble à Abu Dhabi et au terme du dernier Grand Prix, c’est Max Verstappen qui a été sacré pour la première fois de sa carrière. Le Néerlandais a montré de grandes qualités tout au long de l’année et cela a plu à bon nombre de noms du monde de la Formule 1. Ainsi, Max Verstappen a reçu de nombreux hommages depuis l’obtention de son titre et Mark Webber n’a pas échappé à la règle.

« Ce genre de pilote arrive une fois tous les dix ans, Verstappen est absolument phénoménal »