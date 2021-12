Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen met tout le monde d’accord !

Publié le 29 décembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Après le sacre de Max Verstappen au Grand Prix d’Abu Dhabi, les directeurs d’écurie ont élu le Néerlandais meilleur pilote de la saison 2021. C’est à présent au tour des pilotes de voter pour leur top10 et les résultats ne sont pas inattendus.

Max Verstappen a atteint enfin son objectif et devient champion du monde de F1 en 2021. Un titre soumis à la polémique après la dernière course à Abu Dhabi, mais qui dans l'ensemble ne souffre d'aucune contestation, notamment dans le paddock. En effet, quelques jours après la victoire du Néerlandais, les directeurs d’écurie ont désigné Max Verstappen à l’unanimité comme meilleur pilote de la saison 2021. Le tour des autres Pilotes de Formule 1 pour élire leur top 10 est arrivé et 14 d’entre eux ont accepté de voter.

Directeurs d'écuries et pilotes plébiscitent Verstappen

Sans aucune surprise, le podium s’avère être le même que celui des directeurs d’écurie avec Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Lando Norris. Même si le sacre du pilote Red Bull avait suscité quelques critiques des fans de F1, il crée tout de même l’unanimité chez les professionnels du domaine, en l’occurrence les directeurs et notamment ses adversaires. Cependant, son plus grand rival Lewis Hamilton, n’a pas accepté de jouer au jeu des votes et décide de quitter temporairement le monde des réseaux sociaux suite à la désillusion d’Abu Dhabi...