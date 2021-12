Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen reçoit un nouvel hommage après son titre !

Publié le 29 décembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen continue de recevoir des hommages.

Au cours de l’année 2021, Max Verstappen a livré un grand combat contre Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes se sont battus jusqu’à la dernière course. Mais finalement, c’est bien le Néerlandais qui s’est imposé au terme d’une saison sensationnelle pour obtenir son premier sacre de sa carrière. Max Verstappen a montré de nombreuses qualités et cela lui a valu de recevoir plusieurs hommages après sa victoire au classement général de la Formule 1. Au sein de chez Red Bull, on félicite encore le pilote de 24 ans.

« C’est un pilote de course exceptionnel »