Formule 1

Formule 1 : Nouveau rebondissement dans la polémique du titre de Verstappen !

Publié le 30 décembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Le Sacre de Verstappen lors du dernier Grand Prix d’Abu Dhabi fait encore couler beaucoup d’encre et l’affaire semble loin d’être terminée, compte tenu de la nouvelle pétition lancée pour dénoncer la victoire controversée du Néerlandais et céder le titre de champion à Hamilton.

A seulement 24 ans, Max Verstappen est devenu pour la première fois de sa jeune carrière champion du monde de Formule 1, grâce à une victoire au bout du suspense mais tout de même controversée. En effet, le pilote Red Bull a dépassé son rival Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi, grâce à la décision de laisser passer les retardataires devant la voiture de sécurité au dernier tour, prise par le directeur de course Michael Masi. Effectivement, cette manœuvre a permis au pilote néerlandais de se rapprocher de son ennemi juré Lewis Hamilton au dernier tour, avec des pneus neufs. Ce scenario historique fait couler beaucoup d’encre au point d’en venir aux pétitions.

Une pétition est lancée contre le titre de Verstappen