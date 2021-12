Formule 1

Formule 1 : Cette énorme sortie sur la victoire de Verstappen contre Hamilton !

Publié le 30 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Pendant toute l'année 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés un duel acharné pour le titre de champion du monde. Et selon Mark Webber, le Néerlandais a battu le pilote de Mercedes alors qu'il était au meilleur de sa forme.

Tout au long de cette saison de Formule 1, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés un combat acharné pour le titre de champion du monde. Leur rivalité était intense. Les deux pilotes se répondaient coup pour coup, au point que le titre s’est décidé lors du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi, le 12 décembre dernier. Après un énorme retournement de situation lors du dernier tour, c’est Max Verstappen qui a été sacré champion pour la première fois de sa carrière. Et selon Mark Webber, le Néerlandais a battu le Britannique sous sa meilleure forme.

« Max sait qu’il a battu un Hamilton affamé, un Hamilton en forme, au sommet de son art »