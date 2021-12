Formule 1

Formule 1 : Alonso, Alpine... Les mots forts d'Esteban Ocon sur sa saison !

Publié le 31 décembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Auteur d'une année satisfaisante sous les couleurs d'Alpine, Esteban Ocon a dressé le bilan de sa saison. Le Français n'a pas caché sa satisfaction.

Esteban Ocon sort d'une saison pleine avec Alpine. Au mois d'août dernier, le Français a signé la première victoire de sa carrière en Grand Prix en Hongrie. Pendant que son écurie française a réussi à accrocher la cinquième place du classement des constructeurs cette année, le pilote de 25 ans s'est lui hissé à la onzième position du championnat du monde des pilotes. Un bilan qui fait le bonheur d'Esteban Ocon, qui plus est en ayant côtoyé Fernando Alonso.

« Courir aux côtés de Fernando Alonso a été un privilège »