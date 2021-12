Formule 1

Formule 1 : Un pilote veut s'inspirer d'Esteban Ocon pour son avenir !

Publié le 29 décembre 2021 à 17h35 par A.M.

Remplacé par Guanyu Zhou pour 2022 chez Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi espère toutefois rapidement faire son retour en Formule 1, à l'image de ce qu'a fait Esteban Ocon.

Après une saison mitigée, Antonio Giovinazzi n'a finalement pas été retenu chez Alfa Romeo qui va donc changer ses deux pilotes en 2022 puisque Kimi Räikkönen a quant à lui pris sa retraite. Par conséquent, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou seront au volant des monoplaces de l'écurie dirigée par Frédéric Vasseur. Tous les baquets étant occupés pour la saison prochaine, Antonio Giovinazzi devra se contenter d'un rôle de pilote de réserve chez Ferrari. Un statut qui lui permet de rester dans le paddock en vue d'un retour sur la grille en 2023 après une saison d'absence, à l'image de ce qu'Esteban Ocon avait fait. Remplacé chez Force India, le pilote français avait effectué une pige d'une saison en tant que pilote de réserve chez Mercedes avant de retrouver un baquet chez Alpine. Antonio Giovinazzi espère en faire autant.

Giovinazzi veut faire comme Ocon