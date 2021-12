Formule 1

Formule 1 : Le gros coup de gueule d'Antonio Giovinazzi !

Publié le 28 décembre 2021 à 20h06 par La rédaction

Remplacé par Guanyu Zhou pour 2022, Antonio Giovinazzi quitte l’équipe Alfa Romeo après trois saisons. Le pilote italien en profite pour critiquer la Formule 1.