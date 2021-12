Formule 1

Formule 1 : Le gros message de Pierre Gasly sur son année 2021 !

Publié le 31 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Pierre Gasly a réalisé une belle saison dans les rangs d’AlphaTauri, le pilote français ne cache pas sa satisfaction au moment de faire le bilan de son année.

Pierre Gasly a terminé l’année 2021 dans le top 10 au classement des pilotes ! Arrivé à la neuvième place, son écurie AlphaTauri a également réussi à se placer à la sixième position au championnat des constructeurs. Le moins que l’on puisse dire donc est qu’il s’agit d’une saison réussie pour l’équipe italienne. Ainsi, c’est tout naturellement que Pierre Gasly s’est montré satisfait au moment de refermer son année 2021 et d’en faire le bilan.

« Je suis vraiment fier de l’équipe »