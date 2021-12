Formule 1

Formule 1 : Quand Vettel compare Mick Schumacher avec... son père !

Publié le 30 décembre 2021 à 23h35 par A.M.

Très proche de Mick Schumacher, Sebastian Vettel évoque son rôle auprès du fils du septuple Champion du monde.

Grand fan de Michael Schumacher, Sebastian Vettel a pu affronter le Baron Rouge sur la piste bien que la période vaste du quadruple Champion du monde coïncide avec le déclin de la légende de Ferrari. Mais Sebastian Vettel croise désormais la route du fils de l'homme aux sept titres mondiaux. En effet, Mick Schumacher vient de terminer sa première saison en Formule 1 et le pilote Aston Martin juge les débuts de son compatriote qu'il compare aisément à son père dans sa méthode de travail.

«Son attitude au travail me rappelle celle de son père»