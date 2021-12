Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Bottas sur la saison prochaine !

Publié le 30 décembre 2021 à 17h35 par Th.B.

Ayant pu faire des tests grâce à deux simulateurs sur les versions 2022 des monoplaces de Formule 1, Valtteri Bottas ne note pas d’énormes changements à l’instant T entre les voitures de 2021 et les nouveaux modèles.

En 2022, l’équilibre des forces entre les différents constructeurs et différentes monoplaces pourrait être considérablement chamboulé. En effet, en raison des nouvelles réglementations mises en place pour la saison à venir, les voitures seront moins rapides, de quoi favoriser les dépassements et clairement ramener une certaine équité entre les constructeurs. Lando Norris a assuré que « tout le monde va partir dans l’inconnu » . Mais pour Valtteri Bottas, nouveau pilote Alfa Romeo, l’observation générale n’est pas extrêmement différente de celle des monoplaces de 2021.

« Le sentiment général n’était pas si différent des F1 de 2021 »