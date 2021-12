Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel a encore de grandes ambitions !

Publié le 30 décembre 2021 à 21h35 par A.M.

Du haut de ses 34 ans, Sebastian Vettel toutefois ambitieux et affiche ses projets avec Aston Martin pour 2022.

Après un passage délicat chez Ferrari, qui s'est très mal terminé, Sebastian Vettel a décidé de s'engager avec Aston Martin, qui a racheté l'écurie Racing Point. Le pilote allemand vient d'ailleurs de conclure sa première saison dans sa nouvelle équipe avec à la clé des résultats en dents de scie marqué toutefois par une jolie deuxième place à Bakou. Cependant, le quadruple Champion du monde reste ambitieux malgré ses 34 ans, notamment grâce aux changements majeurs que va connaître le Formule 1 concernant sa réglementation et dont pourrait profiter Aston Martin.

«L'ambition sportive est toujours là»