Formule 1

Formule 1 : L'énorme annonce de Carlos Sainz Jr sur son avenir chez Ferrari !

Publié le 31 décembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Arrivé en 2021 chez Ferrari, Carlos Sainz Jr avoue être pleinement épanoui au sein de la Scuderia. L'Espagnol s'est ainsi projeté sur son futur avec l'écurie italienne.

Carlos Sainz Jr est totalement satisfait au sortir de sa première année passée chez Ferrari. L'Espagnol a en effet terminé la saison à la cinquième position du championnat du monde, tandis que la Scuderia s'est elle hissée à la troisième place du classement des constructeurs. Ainsi, Carlos Sainz Jr entrevoit un bel avenir avec la légendaire écurie italienne.

« Je ne me vois pas ailleurs que chez Ferrari à moyen ou long terme »