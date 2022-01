Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Leclerc... L'énorme constat de Carlos Sainz Jr !

Publié le 4 janvier 2022 à 9h35 par La rédaction

Après avoir terminé l'année 2021 à la cinquième place du classement général, Carlos Sainz Jr ne cache pas son enthousiasme à l'idée de prendre part à la prochaine saison de Formule 1. L'Espagnol a notamment mis en avant le talent de ses concurrents.

Carlos Sainz Jr est épanoui chez Ferrari. L'Espagnol sort d'une saison pleine avec la Scuderia , marquée par une cinquième place au championnat du monde, et une troisième position au classement des constructeurs. De bon augure pour l'écurie italienne, déterminée à retrouver les sommets en 2022. Pour Carlos Sainz Jr, cela devra certainement passer par une bataille acharnée avec les plus jeunes pilotes tels que Lando Norris, George Russell, sans oublier Max Verstappen.

« C’est une génération qui est déjà à un très bon niveau »