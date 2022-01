Formule 1

Formule 1 : Cette annonce réaliste de Sebastian Vettel pour 2022 !

Publié le 3 janvier 2022 à 12h35 par La rédaction

Après une première saison assez mitigée du côté de chez Aston Martin, Sebastian Vettel sait à quoi s'en tenir pour 2022. L'Allemand tient donc à rester réaliste sur ses objectifs.

Après une dernière saison assez délicate chez Ferrari, Sebastian Vettel s’est engagé avec Aston Martin en 2021 pour le retour de l’écurie en Formule 1. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’Allemand. Le pilote de 34 ans a terminé à la douzième place du classement général juste devant son coéquipier Lance Stroll. Les deux hommes n’ont pu obtenir qu’une septième position au classement constructeur, bien loin derrière Alpine et AlphaTauri. Si pour 2022, Sebastian Vettel a toujours quelques ambitions, il reste cependant réaliste.

« Il faut garder les pieds sur terre et rester réalistes »