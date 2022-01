Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Cette étonnante sortie de Carlos Sainz Jr !

Publié le 2 janvier 2022 à 18h35 par La rédaction

En 2021, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Mais la victoire du Néerlandais n'a pas surpris Carlos Sainz Jr, qui voyait d'ailleurs d'autres pilotes capables de gagner sur la grille de départ.

La saison dernière, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livré un combat acharné pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes ont tout donné et cela s’est décidé lors du dernier Grand Prix. Au terme de la dernière course, c’est Max Verstappen qui a été sacré pour la première fois de sa carrière. La victoire du Néerlandais a été une grande surprise pour certains. Mais pour Carlos Sainz Jr, elle n’a pas été très étonnante.

« Je crois fermement qu’il pourrait y avoir sept ou huit champions du monde sur la grille en ce moment »