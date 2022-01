Formule 1

Formule 1 : Gasly met un gros coup de pression à Red Bull pour son avenir !

Publié le 6 janvier 2022 à 11h35 par B.C.

Loin d’être satisfait de sa situation actuelle en Formule 1, Pierre Gasly ne cache pas ses ambitions pour la suite de sa carrière et ambitionne de rejoindre une top team en 2023, chez Red Bull ou ailleurs.

Issu de la filière Red Bull, Pierre Gasly a eu l’occasion de faire équipe avec Max Verstappen en 2019, une expérience qui s’est mal terminée puisque le Français a été relégué chez AlphaTauri après seulement 12 courses. Depuis, le pilote de 25 ans prend son mal en patience et en profite pour se faire remarquer avec son écurie, mais Pierre Gasly reste très ambitieux et souhaite rejoindre une équipe plus huppée à l’avenir. Reste à voir si cela se fera du côté de Red Bull ou non…

« Pour de nombreux pilotes, les contrats expireront en 2023. Il y aura des opportunités »