Formule 1

Formule 1 : Les craintes de Pierre Gasly pour la saison 2022 !

Publié le 4 janvier 2022 à 13h35 par La rédaction

Pierre Gasly a goûté aux nouvelles caractéristiques de son AlphaTauri grâce au simulateur de course. L'occasion pour le Français de partager ses doutes quant à la concurrence sur la piste la saison prochaine malgré l'instauration des nouvelles règles.

En 2022, une nouvelle règlementation va voir le jour en Formule 1, ayant principalement pour but d'intensifier la concurrence entre les différentes écuries. Entre autres, les monoplaces vont être redessinés et un plafond budgétaire sera instauré. Tout comme Charles Leclerc, Pierre Gasly a eu un avant-goût de ce qui l'attendait la saison prochaine grâce au simulateur de course. Et le pilote AlphaTauri ne cache pas avoir quelques craintes...

« J'espère vraiment que le peloton sera plus compact, même si je redoute que cela ne se produise pas »