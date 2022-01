Formule 1

Formule 1 : McLaren monte au créneau pour Daniel Ricciardo !

Publié le 3 janvier 2022 à 23h35 par Th.B.

Ayant éprouvé certaines difficultés cette saison pour sa première année chez McLaren, Daniel Ricciardo a affirmé avoir connu un passage à vide. Mais pas de quoi effrayer l’écurie anglaise.

« La maison me manquait. C’est probablement la première fois que j’ai eu le mal du pays. Mais la famille et ces autres choses me manquaient vraiment. Je ne dis pas que j’ai été lent dans la première moitié de l’année à cause de ça. Mais ça a rendu la situation un peu plus délicate » . Voici le message lourd de sens que Daniel Ricciardo a fait passer ces dernières heures. Arrivé chez McLaren pour la saison qui s’est achevée à Abu Dhabi courant décembre avec le sacre de Max Verstappen après deux ans chez Renault, le pilote australien a donc eu le mal du pays. Et cette situation a eu un impact selon lui sur son bilan de l’année. Malgré une victoire au Grand Prix de Monza, Ricciardo a vu son coéquipier Lando Norris lui faire de l’ombre. De quoi inquiéter les décideurs de McLaren ? Pas vraiment.

« Nous savons que Daniel vaut mieux que ça »