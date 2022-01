Formule 1

Formule 1 : Le terrible aveu de Ricciardo sur sa première saison chez McLaren !

Publié le 3 janvier 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 3 janvier 2022 à 17h38

De retour en Australie pendant la trêve, Daniel Ricciardo a savouré cette pause après une nouvelle saison marquée par la Covid-19.

Pour sa première année chez McLaren, Daniel Ricciardo s’est parfois montré en difficulté avec sa nouvelle écurie, finissant cette saison à la huitième place au classement générale, derrière les monoplaces de chez Red Bull, Mercedes et Ferrari. « Ma saison ? Clairement plus heureux de la seconde moitié. Mais il y a encore des choses à travailler, donc je ne suis pas vraiment enchanté par tout ça. Disons que j'ai franchi une étape, mais il est clair que j'ai encore besoin d'en franchir une autre l'année prochaine pour arriver au niveau que je veux atteindre, et probablement plus le samedi, juste pour me donner cette position sur la piste pour le dimanche et me tenir à l'écart de la pagaille », a reconnu Ricciardo. Au moment de faire le bilan, le pilote McLaren estime que l’absence de ses proches a pesé dans ses performances, amenant l’Australien à savourer cette trêve lui permettant de retrouver les siens.

« Nous voyageons tellement que nos proches nous manquent en général »