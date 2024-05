PSG : Kylian Mbappé brise enfin le silence !

Axel Cornic

Après des mois et des mois de spéculations, Kylian Mbappé est finalement sorti du silence. La star du Paris Saint-Germain a officialisé ce que tout le monde semblait savoir en annonçant son départ le 30 juin prochain, soit la fin de son contrat. Il l’a fait via une vidéo publiée sur son compte Twitter personnel et pour le moment, le club parisien n’a pas encore réagi.

Depuis février dernier, le scénario d’un départ de Kylian Mbappé s’est dessiné sans que personne ne puisse réellement le confirmer. Mais ce vendredi, quelques jours seulement après l’élimination du PSG de la Ligue des Champions face à Dortmund, l’attaquant parisien est finalement sorti du silence.

« Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG »

C’est par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, qu’il a confirmé qu’il quittera bel et bien le PSG cette saison. « Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG » a déclaré Kylian Mbappé. « Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche ».

« Je tiens à remercier tous les coéquipiers que j'avais et tous les entraîneurs »