Mercato : Le PSG obligé de lâcher 80M€ pour l’après-Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la dernière nouvelle concernant le mercato du PSG. En effet, le club de la capitale aurait clairement désigné Khvicha Kvaratskhelia comme sa cible principale pour remplacer Kylian Mbappé mais il sait qu'il faudra mettre la main à la pâte pour remplir tous ses objectifs. La piste du Géorgien est solide et le dossier est bien parti mais à l'heure actuelle, il est évalué à 80M€. Il faudra donc sortir le chéquier pour s'assurer de la venue de ce jeune talent.

Formidable ailier gauche qui fait le bonheur du SSC Naples depuis 2022, Khvicha Kvaratskhelia attire l'œil de nombreux clubs européens. Très courtisé, il est pisté par le PSG en priorité qui souhaite vraiment se le procurer. Le Parisien révèle déjà que les premières discussions entre toutes les parties ont bien démarré et il ne faudra rien lâcher pour s'assurer de passer en premier choix. Le Géorgien de 23 ans est très attentif au projet et semble très intéressé.

Naples prêt à laisser partir Kvaratskhelia ?

Ce vendredi, on apprend dans Le Parisien que les discussions entre le PSG et le SSC Naples ont commencé et que les négociations partent en bonne voie. En effet le club italien serait déjà à la recherche d'un remplaçant pour le Géorgien, ce qui signifie bien que les discussions sont positives. La principale infirmation pour le moment est qu'il s'agit de la piste prioritaire du PSG dans sa quête de trouver un successeur à Kylian Mbappé.

Mercato : Le PSG veut imiter le Real Madrid ? https://t.co/3mib0qk4Vt pic.twitter.com/wXPcRT8I7J — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Une grosse somme attendue