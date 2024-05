Mercato - PSG : Un attaquant XXL motivé par le projet ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2023-2024 touche à sa fin et pour le PSG, c'est déjà l'heure de se plonger dans le mercato estival. Les dirigeants se heurtent à un problème important : Kylian Mbappé devrait quitter les lieux dans quelques semaines et il faudra du lourd pour le remplacer. C'est donc la piste Khvicha Kvaratskhelia qui est mise en avant clairement et le courant semble passer.

Pièce maîtresse du SSC Naples depuis deux ans, Khvicha Kvaratskhelia fait parler de lui par ses prestations sur le terrain. Très efficace dans l'attaque italienne, il ne sera pas facile à dénicher mais Le Parisien a confirmé ce vendredi qu'il s'agissait de la piste privilégiée par le PSG pour le successeur de Kylian Mbappé. Si tout va bien, le Géorgien, qui sera très surveillé dans quelques semaines pour l'Euro 2024, devrait porter la tunique parisienne la saison prochaine.

Des discussions en cours

Dans l'œil du PSG depuis plusieurs mois, Khvicha Kvaratskhelia est désormais la cible numéro 1 du mercato estival. D'après Le Parisien , les deux clubs sont en bons termes et les discussions avancent dans le bon sens. L'attaquant géorgien serait même très intéressé par le projet puisque ses agents discuteraient directement avec les représentants du club de la capitale. Le dossier est donc en bonne voie puisqu'il réagirait positivement aux premiers échanges.

Le bon remplaçant pour Mbappé ?