Formule : Verstappen, Hamilton… Le message fort d’Esteban Ocon !

Publié le 3 janvier 2022 à 16h35 par La rédaction

En 2021, la bataille a été intense entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Une lutte à laquelle Esteban Ocon a l’intention de se mêler à l’avenir.

La saison 2021 de Formule 1 restera longtemps dans l’histoire. Parti en quête d’un huitième titre mondial, Lewis Hamilton est tombé sur un os nommé Max Verstappen. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a fait forte impression tout au long de l’année, finissant par remporter son premier titre de champion du monde lors du dernier tour du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Une lutte qui n’a forcément pas échappé à Esteban Ocon. D’ailleurs, le pilote Alpine a fait part ses ambitions concernant ce duel Hamilton-Verstappen.

« Ça donne envie d’y participer »