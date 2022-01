Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton impliqué dans un projet à 125M€ avec... Brad Pitt !

Publié le 6 janvier 2022 à 10h35 par A.M.

Alors que tous les fans de Formule 1 attendent de savoir quelle sera la décision de Lewis Hamilton pour son avenir, le pilote Mercedes se prépare à tourner dans un film avec Brad Pitt.

Lewis Hamilton est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le septuple Champion du monde s'est muré dans le silence depuis la perte de son titre dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi face à Max Verstappen, au point que certaines rumeurs évoquent une possible retraite du Britannique. Lewis Hamilton n'a toujours pas levé les doutes au sujet de son avenir et les interrogations sont nombreuses à ce sujet. En attendant, le pilote Mercedes a d'autres projets.

Un projet de film avec Lewis Hamilton et Brad Pitt