Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Bottas sur son arrivée chez Alfa Romeo !

Publié le 4 janvier 2022 à 15h35 par La rédaction

Après être resté cinq ans chez Mercedes, Valtteri Bottas va piloter pour Alfa Romeo en 2022. Le Finlandais a partagé son enthousiasme à l'idée de courir pour sa nouvelle écurie.

Valtteri Bottas savoure son nouveau statut chez Alfa Romeo. Après avoir passé cinq ans dans l'ombre de Lewis Hamilton au sein de Mercedes, le Finlandais sera le leader de sa nouvelle équipe pour le compte de la saison 2022. Par conséquent, Valtteri Bottas ne regrette pas du tout son départ de l'écurie allemande. Le pilote de 32 ans a même hâte d'en découdre avec Alfa Romeo.

« Impatient de démarrer un nouveau projet passionnant »