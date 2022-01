Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Ricciardo sur son avenir chez McLaren !

Publié le 4 janvier 2022 à 14h35 par La rédaction

Arrivé en 2021 au sein de chez McLaren, Daniel Ricciardo n'écarte pas la possibilité de terminer sa carrière avec l'écurie britannique.

L'année 2021 est mitigée pour Daniel Ricciardo avec McLaren. Au mois de septembre dernier à Monza, l'Australien a offert la première victoire en Grand Prix de l'écurie britannique depuis un succès de Jenson Button en 2012 . Néanmoins, Ricciardo a plutôt déçu dans l'ensemble de la saison, en terminant à la 8e place du championnat. Malgré tout, le pilote de 32 ans est épanoui chez McLaren, où il pourrait bien y terminer sa carrière.

« Je veux être chez McLaren, potentiellement jusqu’à la fin de ma carrière en F1 »