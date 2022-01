Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Russell... Lewis Hamilton reçoit un avertissement !

Publié le 5 janvier 2022 à 14h35 par A.M. mis à jour le 5 janvier 2022 à 14h37

Directeur de Williams, Jost Capito prédit un grand avenir pour George Russell chez Mercedes. Lewis Hamilton est prévenu.

Après cinq saisons face à un Valtteri Bottas qui n'a jamais réussi à le concurrencer sur une saison entière, Lewis Hamilton voit débarquer un jeune pilote très ambitieux, à savoir George Russell. Agé de 23 ans, le pilote britannique sort d'une saison pleine de promesse avec Williams et ne manquera pas de tenter de rivaliser avec son illustre compatriote. L'arrivée de Mercedes de George Russell est programmée depuis longtemps, mais ces années chez Williams lui ont permis de se forger une belle expérience qui lui permettra de briller au sein de l'écurie allemande comme le souligne Jost Capito.

«George est un grand leader d’équipe»