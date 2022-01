Formule 1

Formule 1 : Red Bull affiche une énorme crainte face à Ferrari pour 2022 !

Publié le 4 janvier 2022 à 17h35 par T.M.

En 2022, Max Verstappen partira pour conserver son titre de champion du monde. Mais du côté de chez Red Bull, on semble avoir quelques craintes, notamment face à Ferrari.

A 24 ans, Max Verstappen vient de remporter son premier titre de champion du monde. Au terme d’une lutte acharnée avec Lewis Hamilton, le Néerlandais a su être le meilleur au volant de sa Red Bull. Désormais, il va donc falloir confirmer en 2022. Verstappen réussira-t-il à conserver sa couronne ? A l’approche de la nouvelle saison, Red Bull commence à se poser des questions, estimant que Ferrari pourrait avoir profiter du duel avec Hamilton pour refaire son retard.

« Ferrari pourrait nous écraser à Bahreïn »