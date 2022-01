Formule 1

Formule 1 : Le gros aveu de Bottas sur son départ de Mercedes !

Publié le 5 janvier 2022 à 13h35 par A.M.

Alors qu'il a quitté Mercedes pour rejoindre Alfa Romeo, Valtteri Bottas assure qu'il n'a jamais envisagé de prendre sa retraite malgré son départ de l'écurie allemande.

Cinq ans après son arrivée chez Mercedes pour remplacer Nico Rosberg, Valtteri Bottas quitte l'écurie allemande pour rejoindre Alfa Romeo où il succédera à son compatriote Kimi Räikkönen. Un sacré changement pour le Finlandais qui quitte une écurie de pointe pour une monoplace beaucoup moins performante. Malgré tout, Valtteri Bottas n'a jamais songé à prendre la retraite.

«Je n’ai jamais sérieusement envisagé de quitter la Formule 1»