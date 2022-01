Formule 1

Formule 1 : Avant de trancher pour son avenir, Lewis Hamilton réalise une affaire à 10M€ !

Publié le 5 janvier 2022 à 9h35 par A.M.

Après la vente de son jet privé, Lewis Hamilton poursuit sa démarche écologique en se séparant de sa magnifique Zonda 760. Mais le Britannique se consolera avec les 10M€ récupérés.

Depuis le dénouement du Championnat du monde de Formule 1 à Abu Dhabi, Lewis Hamilton s'est muré dans le silence. Il faut dire que le Britannique doit avoir du mal à digérer la perte du titre mondial dans le dernier tour de la saison alors qu'il menait largement le dernier Grand Prix jusqu'à l'apparition de la voiture de sécurité qui a permis à Max Verstappen d'inverser la tendance pour décrocher son premier titre. Par conséquent, l'avenir de Lewis Hamilton est toujours flou et l'éventualité qu'il prenne sa retraite n'est pas à exclure.

Hamilton vend sa Zonda 760 pour 10M€