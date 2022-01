Formule 1

Formule 1 : Cette mise au point sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 4 janvier 2022 à 19h35 par T.M.

Alors que l’incertitude est toujours totale concernant l’avenir de Lewis Hamilton, l’idée de le voir prendre sa retraite semble tout de même improbable.

Parti en quête d’un 8ème titre de champion du monde en 2021, Lewis Hamilton est tombé de très haut. Face à lui, Max Verstappen a été le meilleur. Pourtant, le pilote Mercedes y aura longtemps cru durant le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, mais tout a finalement basculé en faveur du Néerlandais lors du dernier tour. Une défaite visiblement dur à avaler pour Hamilton qui a depuis disparu des écrans radars. De quoi faire dire à certains que le septuple champion du monde pourrait arrêter là la Formule 1 prendre sa retraite, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2023 avec Mercedes.

« Très peu crédible »