Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Ce coup de gueule sur la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 5 janvier 2022 à 10h35 par A.M.

Ancien pilote de Formule 1, Stefan Johansson ne manque pas de tacler les décisions prises par Michael Masi lors du Grand Prix d'Abu Dhabi qui a vu Max Verstappen décrocher son premier titre au détriment de Lewis Hamilton.

Avant le dernier Grand Prix de la saison, le nom de Michael Masi ne parlait qu'aux fidèles de la Formule 1, et encore... Mais depuis les polémiques qui ont émaillé la course à Abu Dhabi, tout le monde connaît désormais le directeur de course de la FIA. Et pour cause, ses choix dans les derniers tours du Grand Prix ont largement été commentés. En effet, Michael Masi a pris plusieurs décisions controversées durant le régime de voiture de sécurité, interdisant dans une premier temps les pilotes retardataires à se dédoubler, avant de l'autoriser simplement aux pilotes placés entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ce qui a permis de relancer la course pour un dernier tour dans lequel les deux protagonistes du Championnat allaient jouer le titre, mais pas à armes égales puisque le pilote Red Bull avait pu changer de pneus pour chausser des tendres alors que le Britannique a dû livrer une bataille perdue d'avance avec des gommes dures très usées. Par conséquent, Stefan Johansson, pilote de F1 entre 1983 et 1991, estime que Michael Masi a faussé le Championnat.

«Les décisions prises par Michael Masi n’avaient aucun sens»