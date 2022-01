Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Red Bull met une énorme pression sur la FIA !

Publié le 6 janvier 2022 à 12h35 par A.M.

Successeur de Jean Todt à la tête de la FIA, Mohammed Ben Sulayem a du pain sur la planche après les polémiques qui ont émaillé la Formule 1 la saison dernière. Et Helmut Marko réclame déjà de gros changements.

La saison dernière de Formule 1 n'a pas manqué de polémiques entre Red Bull et Mercedes. Il faut dire que Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une bataille incroyable qui a plusieurs fois poussé les pilotes à l'accrochage. La direction de course a donc été sollicité à de nombreuses reprises pour gérer les litiges entre les deux écuries à la lutte pour le titre, et Michael Masi, le directeur de course, a été pointé du doigt plusieurs fois, surtout après le Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est la raison pour laquelle Helmut Marko attend des changements importants au niveau du règlement et le conseille de Red Bull n'hésite pas à interpeller Mohammed Ben Sulayem, le nouveau président de la FIA.

Marko réclame des changements