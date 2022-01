Formule 1

Formule 1 : Alonso, Ocon... Alpine annonce la couleur pour la saison 2022 !

Publié le 7 janvier 2022 à 9h35 par La rédaction

Alors qu'Alpine a réalisé une saison 2021 satisfaisante, le directeur exécutif de l'écurie française, Marcin Budkowski, est optimiste pour faire encore mieux en 2022.

Alpine sort d'une saison 2021 très convaincante. Cinquième du classement des constructeurs, l'écurie française a pu compter sur la bonne entente entre ses deux pilotes que sont Esteban Ocon et Fernando Alonso. Le Français a ainsi gagné le premier Grand Prix de sa carrière en août dernier en Hongrie, tandis que l'Espagnol a retrouvé le podium au Qatar au mois de novembre. De bon augure pour 2022 selon Marcin Budkowski, directeur exécutif d'Alpine.

« Ça se présente bien »