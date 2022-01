Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Schumacher, Senna... Max Verstappen est comparé aux plus grands !

Publié le 6 janvier 2022 à 18h35 par P.L.

Depuis son sacre en décembre dernier, Max Verstappen ne cesse d'être comparé aux plus grands noms de la Formule 1. Ainsi, David Coulthard a rapproché le nom du Néerlandais à ceux d'Ayrton Senna et de Michael Schumacher avant d'opposer la psychologie du pilote de Red Bull à celle de Lewis Hamilton.

Au terme d’une année 2021 riche en rebondissements en Formule 1, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Après une intense rivalité avec Lewis Hamilton, le pilote de Red Bull a fini par s’imposer face à celui de Mercedes lors du dernier Grand Prix de la saison. Depuis, le Néerlandais ne cesse d’être comparé à certaines des plus grandes légendes de la discipline. Et David Coulthard ne déroge pas à la règle, rapprochant le statut de Max Verstappen avec ceux d’Ayrton Senna et Michael Schumacher.

Max Verstappen est brillant mais diviseur comme Ayrton Senna et Michael Schumacher selon David Coulthard