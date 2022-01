Formule 1

Formule 1 : Red Bull et Mercedes sont d'accord pour un gros changement !

Publié le 6 janvier 2022 à 13h35 par A.M.

Comme Toto Wolff, Helmut Marko espère que les communications radios entre les écuries et le directeur de course seront prochainement interdites.

Incroyable mais vrai, Red Bull et Mercedes sont enfin d'accord sur un sujet ! En effet, il y a quelques jours, Toto Wolff affichait sa volonté d'arrêter la diffusion des communications radios entre les écuries et Michael Masi, le directeur de course de la FIA. « Il y a tellement de choses qui se passent dans les communications que donner aux fans un aperçu de tous les petits événements qui se produisent, comme la voiture qui tombe en panne, les discussions sur la stratégie, tout cela partait d'une bonne intention. Mais je pense que nous sommes allés trop loin », confiait le patron de Mercedes. Il faut dire que cela a généré des tensions et des polémiques. Un avis partagé par Helmut Marko.

Red Bull aussi réclame l'arrêt des diffusions des communications radios