Formule 1 : Les mots forts de Fernando Alonso sur son grand retour !

Publié le 5 janvier 2022 à 16h35 par La rédaction

L'ancien champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso s'est prononcé sur son grand retour dans cette discipline et a fait part de ses ambitions pour la prochaine saison.

Champion du monde en 2005 et 2006, Fernando Alonso avait pris la décision de quitter la Formule 1 en 2018 et de s’essayer à d’autres disciplines. Le pilote espagnol a participé au Dakar, mais a aussi connu quelques expériences en WEC et en Indy Car. Mais près de trois ans après son départ, Fernando Alonso a décidé de revenir en F1 avec Alpine. Dixième au classement des pilotes, il est revenu sur sa saison et n’a pas caché ses ambitions pour 2022.

« J’ai décidé d’arrêter, j’ai décidé de revenir, c’est un très grand luxe »