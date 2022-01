Formule 1

Formule 1 : George Russell ne craint pas que Lewis Hamilton et Max Verstappen !

Publié le 6 janvier 2022 à 15h35 par A.M.

Nouveau pilote Mercedes, George Russell s'attend à être confronté à une lutte acharnée pour les victoires la saison prochaine avec au moins cinq équipes.

Après s'être battu pour arracher des points avec Williams, George Russell entre dans une nouvelle dimension puisqu'il s'est engagé chez Mercedes où il fera équipe avec Lewis Hamilton. Par conséquent, le jeune britannique va désormais lutter en tête de grille afin de remporter des courses et monter sur des podiums. Mais alors que la saison dernière s'est essentiellement résumée à une bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, George Russell estime qu'il faudra rivaliser face à bien plus de pilotes en 2022.

Russell s'attend à une énorme bataille en 2022