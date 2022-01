Formule 1

Formule 1 : George Russell affiche un gros regret !

Publié le 8 janvier 2022 à 16h35 par La rédaction

Avec l'arrivée de Jenson Button au sein du staff de chez Williams en 2021, George Russell a pu bénéficier de précieux conseils de la part du champion du monde 2009. Le pilote de 23 ans a alors partagé son admiration pour son compatriote britannique.

À compter de la saison 2022, George Russell sera associé à Lewis Hamilton chez Mercedes. Toto Wolff a en effet décidé de lancer son protégé dans le grand bain pour succéder à Valtteri Bottas, qui lui part chez Alfa Romeo. Après trois années passées chez Williams, le Britannique de 23 ans va donc jouer les premiers rôles au sein de l'écurie allemande. Pour briller, George Russell pourra s'appuyer sur les conseils reçus par Jenson Button au cours de sa carrière.

«Cela aurait été mieux de collaborer un peu plus»