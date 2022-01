Formule 1

Formule 1 : Un énorme changement en F1 est réclamé par Lewis Hamilton !

Publié le 7 janvier 2022 à 20h35 par P.L. mis à jour le 7 janvier 2022 à 20h37

Venant d'une famille assez modeste, Lewis Hamilton a réussi à faire carrière en Formule 1. Cependant, un parcours comme le sien est presque devenu inenvisageable pour la génération actuelle. Le Britannique aimerait donc voir quelques changements afin que son sport devienne accessible à tous.

Issu d’une famille modeste, Lewis Hamilton a tout de même réussi à faire carrière en Formule 1. Pour cela, le Britannique peut d’ailleurs remercier McLaren, qui l'avait soutenu à l'époque, mais également son père, Anthony, qui a multiplié les petits boulots pour financer le début de la carrière du pilote âgé aujourd'hui de 37 ans et sacré champion du monde à sept reprises. Cependant, un parcours comme celui de Lewis Hamilton est presque inenvisageable de nos jours, la Formule 1 devenant de plus en plus coûteuse pour les jeunes. Le Britannique aimerait donc que cela change pour que son sport devienne accessible pour à peu près tout le monde.

Hamilton veut que la F1 devienne « un sport accessible, pour les riches comme pour les personnes aux origines plus modestes »