Formule 1

Formule 1 : Horner en rajoute une couche sur la rivalité entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 7 janvier 2022 à 12h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen a remporté son premier titre après un duel acharné avec Lewis Hamilton, Christian Horner a comparé le niveau des deux pilotes. Pour le directeur de Red Bull, le Néerlandais est supérieur et ce, peu importe la voiture.

Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une énorme bataille tout au long de la saison 2021. Après un scénario fou sur le dernier Grand Prix de l'année à Abu Dhabi, c'est finalement le Néerlandais qui a arraché la victoire. Alors que la puissance des voitures est souvent liée aux bonnes performances des pilotes, Christian Horner a assuré que Max Verstappen était en capacité de battre Lewis Hamilton au volant de n'importe quelle monoplace.

« Mettez Max et Lewis dans la même voiture, et je n’ai aucun doute sur qui sortira vainqueur »