Formule 1 : Lando Norris envoie un message fort à Hamilton et Verstappen !

Auteur d'une très belle saison au volant de sa McLaren, Lando Norris reconnaît qu'il a progressé cette année notamment grâce à ses batailles avec Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Révélation de la saison, Lando Norris avait parfaitement démarré l'année terminant dans le top 5 de 9 des 10 premiers Grands Prix. A l'exception d'une deuxième place à Monza, la seconde partie de saison de McLaren a été beaucoup plus compliquée, mais cela n'a pas empêché le jeune britannique de se distinguer avec six podiums cette saison et une victoire qui lui a échappé de peu en Russie. D'ailleurs, le pilotage de Lando Norris avait même été salué en pleine course par Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Autriche. Après avoir passé 15 tours derrière la McLaren de son compatriote, le septuple Champion du monde s'était enflammé dans sa radio. « C’est vraiment un grand pilote ! », lâchait Lewis Hamilton après avoir réussi à doubler Lando Norris. Et ce dernier reconnaît qu'il a beaucoup progressé grâce à ces batailles avec de grands pilotes.

Norris a progressé grâce à Hamilton et Verstappen