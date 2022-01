Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie de Max Verstappen sur son sacre à Abu Dhabi !

Lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, Max Verstappen a réussi à s'imposer face à Lewis Hamilton pour être sacré champion du monde. Le pilote de Red Bull reconnaît avoir eu de la chance durant la course.

En 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une intense rivalité pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes se sont battus jusqu’au bout, au point que tout a dû se jouer lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Alors que Lewis Hamilton semblait filer tout droit vers un huitième titre, un énorme retournement de situation a permis à Max Verstappen de s’imposer dans le dernier tour de la course, lui permettant d'être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Plusieurs semaines après la fin de la saison, le pilote de Red Bull reconnaît avoir eu de la chance.

« La chance est arrivée au bon moment pour moi »