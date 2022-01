Formule 1

Formule 1 : McLaren, Red Bull... La grande comparaison de Daniel Ricciardo !

Publié le 9 janvier 2022 à 19h35 par P.L.

Ayant rejoint McLaren en 2021, Daniel Ricciardo a pu constater une ambiance différentre au sein de l'écurie britannique. L'Australien s'est donc permis de comparer les attitudes de son équipe actuelle avec celle de Red Bull, où il a évolué entre 2014 et 2018.

En 2021, Daniel Ricciardo s’est engagé avec McLaren pour pallier le départ de Carlos Sainz Jr chez Ferrari. L’Australien a donc découvert une cinquième écurie dans sa carrière du haut de ses 32 ans après être passé par HRT, Toro Rosso, Red Bull et Renault. Si ses performances ont été plutôt mitigées au sein de l’équipe britannique, notamment en première partie de saison, il a pu constater une différente manière de le soutenir. Daniel Ricciardo s’est donc adonné à une petite comparaison entre Red Bull, où il a évolué entre 2014 et 2018, et McLaren sur ce point.

Pour Ricciardo, Helmut Marko a fait preuve de « beaucoup d’amour vache » alors que McLaren lui a apporté un « soutien de type familial »