Formule 1 : La grande confidence de Kimi Räikkönen sur sa carrière !

Publié le 9 janvier 2022 à 9h35 par La rédaction

Après 19 saisons passées en Formule 1, Kimi Räikkönen a mis un terme à sa carrière. Le Finlandais a ainsi avoué qu'il passait rarement des moments plaisants en qualifications.

À 42 ans, Kimi Räikkönen a disputé sa dernière saison de Formule 1 en 2021. Une fin de carrière en dents de scie pour le champion du monde 2007, avec une 16e place au classement général au volant de son Alfa Romeo. Kimi Räikkönen a ainsi fait le bilan de ses années passées sur la piste. Et le Finlandais ne garde pas un bon souvenir des qualifications.

« Je ne dirais jamais que je suis un grand fan des qualifications »