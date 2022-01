Formule 1

Formule 1 : Ferrari, McLaren... Le terrible constat de Gasly sur AlphaTauri !

Publié le 8 janvier 2022 à 15h35 par La rédaction

Avant de prendre part à une nouvelle saison derrière le volant de son AlphaTauri, Pierre Gasly a fait le point sur les chances de son écurie de briller en 2022. Pour le Français, difficile de lutter face à la concurrence d'équipes tels que Ferrari et McLaren.

Pierre Gasly veut jouer les premiers rôles avec AlphaTauri. En 2021, le Français a réalisé la meilleure saison de sa carrière sur le plan comptable, avec 110 points inscrits. Ainsi, le pilote de 25 ans a terminé l'année à la 9e place du championnat du monde. Au classement des constructeurs, Alpha Tauri n'a toutefois pas réussi à faire mieux qu'une 6e place. Pour Pierre Gasly, l'écurie italienne doit encore énormément progresser afin de pouvoir lutter avec les meilleures équipes du paddock.

« Il nous manque quelque chose »